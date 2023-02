Cerci: “Trattavo con Inter, Roma e Milan. Sabatini mi ha preso in giro”

L'ex attaccante del Milan Alessio Cerci ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quando si è sentito preso in giro da Walter Sabatini

L'ex attaccante del Milan Alessio Cerci ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV Play, parlando di quando, nello stesso periodo, era in trattative con i rossoneri, l' Inter e la Roma e si sentì profondamente preso in giro da Walter Sabatini . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alessio Cerci

"Ero in trattative con l'Inter, con il Milan e con la Roma. Walter Sabatini è venuto a casa mia per conoscere la mia famiglia. Dopo qualche giorno non si fa più sentire e leggo la notizia di Iturbe alla Roma. L'ultimo giorno mi sono fatto convincere e sono andato a Madrid. Volevo rimanere al Torino a quel punto ma non è stato possibile. Da Sabatini mi sono sentito preso in giro. Ci vuole rispetto".