Ceferin: “Juventus, Real Madrid e Barcellona sono terrapiattisti”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha ripreso la sua battaglia personale contro i famosi tre club che non hanno abbandonato la Superlega

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha ripreso la sua battaglia personale contro i famosi tre club che non hanno abbandonato la Superlega. Ceferin ha parlato anche della sentenza della corte europea di giustizia che potrebbe condannare la Uefa perché avrebbe creato una sorta di monopolio nel calcio. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere della Sera': "Non temo la sentenza, per niente. Sarà una decisione simbolica. Se stabiliranno che la Uefa è un monopolio, i tre club (Juventus, Barcellona e Real Madrid, che Ceferin non nomina mai nel corso dell'intervista n.d.r.) si facciano pure la loro Uefa, giochino le loro competizioni. Perché vogliono stare nelle nostre? Vogliono stare qui e là, ma là non esiste è un luogo metafisico. Penso che credano anche che il mondo sia piatto. E poi finiamola di chiamarla Superlega, chiamiamola per quello che è: la Terrible League". Attacco, Milan pronto al gran colpo in Serie A: le news di mercato >>>