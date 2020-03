Cecchi: “Rinvio delle partite? Non c’entra la salute della gente, diciamolo…”

ULTIME NEWS – Stefano Cecchi, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del caos intorno al rinvio delle partite di Serie A. Il suo pensiero è chiaro, duro e molto critico. Ecco cosa ha detto: “Nella mia scala di valori prima c’è la salute della gente, poi il calcio, ma il rinvio delle partite non nasce per un’emergenza sanitaria. Non lo accetto. Le motivazioni sono altre, mi possono anche andar bene ma diciamolo chiaramente senza fare retorica”. C’è la decisione riguardo Juventus-Milan di Coppa Italia: ecco la decisione sulla presenza dei tifosi, continua a leggere >>>

