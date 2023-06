Ceccarini: “Il Milan pensa a Guler in maniera concreta”

Intervistato dai microfoni di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Milan e dell'obiettivo Arda Guler: "Il Milan pensa in maniera molto concreta a Arda Güler, classe 2005, del Fenerbahce, che ha chiuso la stagione con 20 presenze in Super Lig, e 6 in Europa League. Ha una clausola rescissoria di 17 milioni di euro. La concorrenza non manca ma i rossoneri sono in pressing".