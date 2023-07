Ceccarini: “Per la difesa del Milan la pista più calda porta a Calafiori”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Milan, con i rossoneri alla ricerca di rinforzi per la difesa

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato del Milan , con i rossoneri alla ricerca di rinforzi per la difesa. Il noto giornalista, infatti, ha parlato di una pista, al momento più calda, che porterebbe all'ex terzino della Roma , ed ora al Basilea , Riccardo Calafiori . Ecco le parole di Ceccarini .

"Per quanto riguarda la difesa Furlani e Moncada stanno pensando ad un’alternativa a Theo Hernandez (con Ballo Touré ormai prossimo all’addio e molto vicino al Fulham) e in questo momento la pista più calda è quella che porta a Calafiori del Basilea". LEGGI ANCHE: Milan, fase di stallo per una trattativa >>>