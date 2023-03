Cavasin: “Beto non è da Milan, i rossoneri pagano l’addio di Kessié”

Alberto Cavasin ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, parlando dell'addio di Kessié e di Beto come possibile innesto

L'ex allenatore Alberto Cavasin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Piazza Affari in merito al Milan, a quanto gli manchi Franck Kessié e al possibile innesto di Beto. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alberto Cavasin — Sul centrocampo del Milan:"A centrocampo con l’addio di Kessie ha perso tantissimo e ancora ne paga le conseguenze. Per il mercato andrei proprio in quella zona di campo, perché per tutte le competizioni credo non ci siano ancora abbastanza giocatori. In più non manca qualcosa solo lì perché davanti i centravanti iniziano ad avere una certa età".

Se Beto può essere da Milan:“Per andare al Milan serve essere pronti. Beto non è un giocatore da prendere per fare il titolare in una big, nè per metterlo a fare la riserva. Per il parterre offensivo, ovviamente non da titolare, si potrebbe fare tornare Colombo, anche se per la giovane età sarebbe meglio giocare”.

Su Retegui:"È dinamico, attento, combattivo e sa vivere bene gli ultimi metri di campo. Ieri fino a un certo punto non è servito, anche se più per colpa del tipo di partita. È un centravanti vero ed è stato molto bravo a sfruttare il bell'assist di Pellegrini. Per un esordio così complicato mi ha fatto una buona impressione".