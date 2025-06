Causio: “Lucca? Fa reparto da solo, ma è più forte uno come Nunez”

Intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, Franco Causio ha parlato di Lorenzo Lucca , attaccante seguito sia dal Napoli che dal Milan : "Lucca e Nunez? La differenza è che Nunez può fare anche la seconda punta, Lucca no. Nunez può giocare con Lukaku, Lucca farebbe più fatica. Lucca è meno forte di Nunez coi piedi, però fa reparto da solo e poi con Conte migliorerebbe sicuramente".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sul lavoro, negli ultimi anni, di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "De Laurentiis è un presidente eccezionale, sta dimostrando di essere un personaggio importante per il mondo del calcio. Bisogna solo applaudirlo. Andarono via Spalletti e Giuntoli e sappiamo come sono andate le cose con nazionale e Juventus".