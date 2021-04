Cattaneo: “Milan? Non deve sbagliare l’acquisto della prima punta”

Marco Cattaneo, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle mosse del Milan in vista del calciomercato estivo

Marco Cattaneo, giornalista di Sky Sport, ha parlato del calciomercato del Milan. Uno degli obiettivi di Maldini e Massara sarà quello di acquistare un vice di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: "Scamacca per caratteristiche fisiche e anagrafiche sarebbe un giocatore ideale, così come Vlahovic. Le valutazioni tuttavia sono molto alte. Il Milan è secondo in classifica giocando metà delle gare senza un centravanti. Chiaramente con impegni consistenti bisognerà valutare un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Ibrahimovic, che possa crescere sotto la sua ala e garantire al Milan prestazioni importanti. Al di là delle prospettive di Leao, forse la prima punta è il vero acquisto che il Milan non deve sbagliare". Sempre a proposito di calciomercato: Belotti chiama il Milan.