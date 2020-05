Castillejo: “Vi racconto il momento più bello vissuto al Milan”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni di AS, ha parlato della sua esperienza in Italia e del momento più bello vissuto con la maglia del Milan.

“Il momento più bello al Milan? Il mio debutto. Non dimenticherò mai l’emozione dei primi minuti a San Siro .Quello stadio ti fa vedere cos’è il calcio, senti la storia – afferma Castillejo -. Lo auguro a ogni calciatori di viverlo qualche volta. Per me è una fortuna giocarci e spero di poter continuare a farlo”. Intanto Ivan Gazidis punta un calciatore che gioca in Bundesliga, continua a leggere >>>