Castelnuovo: “Caos rinvii? L’Inter ha rinunciato alla deroga perché…”

Intervenuto a Tmw Radio, Marco Castelnuovo ha parlato delle polemiche legate ai rinvii dei match di Serie A per i funerali del Papa . In particolare, si è discusso molto della sfida tra Inter e Roma , con i nerazzurri che sono impegnati anche per le semifinali di Champions League contro il Barcellona . Ecco, di seguito, le parole del giornalista.

Castelnuovo: "Caos rinvii? L'Inter non voleva essere accusata di favoritismi"

"Caos rinvii? E' stata l'Inter poi a rinunciare alla deroga e ha accettato di giocare domenica per non essere accusata di essere stata avvantaggiata. Sarebbe giusto tornare a un campionato a 18 squadre, per avere degli slot in calendario in caso di eventi eccezionali".