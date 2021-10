Cassano tuona: “Marotta è un incompetente, deve soltanto ringraziarmi”

Antonio Cassano non le manda a dire a Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell'Inter. Ecco i motivi del suo attacco

Antonio Cassano non le manda a dire a Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell'Inter. Ecco i motivi del suo attacco spiegati all'interno della 'Bobo TV': "Marotta è un incompetente suoi giocatori di calcio. Non ne conosce nessuno. Lui non può insegnare niente a me. Lui è un grande politico del calcio. Marotta a me deve ringraziarmi: può darsi che con me sia ancora avvelenato da quando mi voleva vendere alla Fiorentina all’insaputa di Garrone. Io parlato con lui e gli chiesi cacciare Marotta a fine stagione. Poco dopo quell’anno andò via. E se abbiamo fatto bene alla Sampdoria lo deve a me. Io a giocare a calcio sono stato un fenomeno, mentre lui si sa vendere bene con i giornalisti. Se vuole parlarmi lo faccia dal vivo". Mercato, per il vice Brahim in arrivo la 'moncadata'! Le ultime news >>>