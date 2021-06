Cassano su Seedorf: “Qualità immensa, ma quando non aveva voglia…”

Antonio Cassano ha raccontato degli aneddoti su Clarence Seedorf durante gli allenamenti ai tempi del Milan di Massimiliano Allegri

Intervenuto alla Bobo Tv in live su Twitch, Antonio Cassano ha raccontato dei simpatici aneddoti su Clarence Seedorf. I due sono stati compagni di squadra nel Milan di Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto 'Fantantonio' sull'ex numero 10 rossonero. "Seedorf aveva una qualità immensa, ma c'erano giorni in cui non aveva voglia. Prendeva la palla, alzava le braccia e diceva: 'Oggi non è giorno di allenamento, andiamo'. E con Allegri apriti cielo. Casini, litigi. Il mister gli diceva: 'Vai te fuori dalle p***e, fai allenare noi'. E Clarence rispondeva: 'No no, io qua devo gestire bene la situazione'. E Allegri replicava: 'Obama, mi hai rotto il c***o, vai fuori dai c******i".