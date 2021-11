Cassano: “Serie A? Livello basso. Il Milan fa una fatica incredibile in Europa”

L'ex calciatore rossonero Antonio Cassano ha parlato del livello della Serie A e di un Milan che sta facendo tanta fatica in Europa

Queste le dichiarazioni all'interno della 'Bobo TV': "Il campionato italiano è molto sotto rispetto a quello si possa pensare, lo dimostra che la squadra che in Italia gioca meglio, il Milan, fa una fatica incredibile nelle quattro partite giocate in Europa. Questo mi conferma che la Serie A è diventato il quinto campionato in Europa".