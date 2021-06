Cassano: “Se Donnarumma ha fatto quel passo, ha già un altro contratto”

Antonio Cassano ha parlato del mancato rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma con il Milan: "Dicono tutti della Juventus ..."

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'Il Giornale' oggi in edicola. Parlando del mancato rinnovo del contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma con il Milan, Cassano ha espresso, in maniera perentoria, il suo parere. "Se sono sorpreso del caso Donnarumma? Se ha fatto quel passo è perché ha in tasca un altro contratto: dicono tutti dalla Juve". Giroud chiama il Milan: le ultime news sulla trattativa >>>