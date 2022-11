Cassano su Richarlison: “Se uno è scarso resta scarso”

Antonio Cassano ha spesso fatto parlare di sé anche quando solcava i campi di calcio. Da sempre gradito per il suo talento, l'ex calciatore spesso è stato criticato per il suo atteggiamento. Da quando si è ritirato, non ha smesso di parlare, anzi. Ora, con i Mondiali 2022 in Qatar, gli argomenti di discussione aumentano e con questi, le critiche lanciate dall'ex rossonero. Ad essere preso di mira, stavolta, è stato il calciatore del Tottenham Richarlison, autore di un gol strepitoso con il suo Brasile.