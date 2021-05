Cassano: “Puyol e Sergio Ramos? Il loro idolo è Paolo Maldini” | News

Antonio Cassano ha parlato di alcuni calciatore del Milan del passato, tra cui di Maldini, idolo di due grandi difensori come Puyol e Ramos

Intervenuto in live su Twitch durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano, ex calciatore di Milan e Inter, ha parlato di alcuni calciatori rossoneri del passato. Tra questi c'è anche Paolo Maldini. "Quando chiedi a Puyol e Sergio Ramos chi era il loro idolo, rispondevano Maldini. Tassotti crossava da Dio, ho anche giocato contro Costacurta nella fase finale di carriera, ma non mi ha dato una grande impressione. Comunque hanno fatto la storia del calcio, e non è un caso se ne parliamo ancora". Il Milan intanto pensa a un nuovo difensore dalla Ligue 1