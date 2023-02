Cassano: “Pioli ha buttato nel cesso tre anni meravigliosi di lavoro” | News

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri dopo la sconfitta nel derby

Enrico Ianuario

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del derby vinto dall'Inter contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Dopo questi tre anni ho pensato che il Milan si schierasse con il 4-3-3. Pensavo che potesse imporre il gioco. Invece nei primi venti minuti mi ha deluso Pioli. Gli ho fatto sempre i complimenti, ho detto che il Milan non mi preoccupava. Non posso buttare al cesso un lavoro di tre anni meravigliosi. Quello che ha fatto il Milan in questi tre anni è qualcosa di inimmaginabile. Ha vinto uno scudetto giocando con coraggio, con idee, valorizzando i giocatori. La partita di ieri ha detto :Inter fai di me ciò che vuoi fare. Oggi leggevo Sacchi che giustamente diceva che giocare così hai dato l'impressione di aver buttato gli altri anni nel gabinetto. E' una cosa brutta".

"Mi sta preoccupando dove il secondo tempo, arriva a un certo punto, dopo che cambi giocatori e moduli, c'era grandissima confusione, cosa mai notata in questi tre anni", prosegue Cassano. "Primo tempo il più brutto degli ultimi tre anni, peggio di lecce. Ieri è stato orrendo, nel secondo tempo ha fatto grande confusione l'allenatore. Arrivato ad un certo punto Origi, lo sprechi. Vuoi fare un altro tipo di partita, metti un centrocampista su Calhanoglu. In campo avevano paura, Pioli si è espresso in un certo modo nel post partita. Non ero preoccupato prima della partita, oggi però ho un po' di paura per il Milan perché non so dove porterà questa situazione. Hai creato qualcosa di eccezionale giocando a quattro, adesso stai ricambiando tutto. Stai facendo capire alla squadra che non sta bene, stai facendo le scelte forti e le accetto, ma in questo momento di confusione meno si cambia e meglio è".

"Per quanto riguarda l'Inter, ieri ha dominato in lungo e in largo. Lautato sa giocare, sa far giocare la squadra, è fenomenale. Le dichiarazioni del suo allenatore, quando dice che 'abbiamo perso solo con l'Empoli': caro Inzaghi, sei a -13 dal Napoli con la rosa più forte del campionato e continui a fare delle dichiarazioni per pararti il culo. Tu quest'anno non vinci molto probabilmente un altro campionato, Spalletti ha dimostrato che in campo è molto più forte. COn il Milan tu sei forte, ma non è una novità perché con la Juve sei la più forte del campionato. Se ti devi salvare il culo te lo puoi salvare con chi ti mantiene il gioco. L'unica chance che hai di salvarsi il culo è se vinci la Champions, altrimenti l'Inter è obbligata a cambiare. Esclusa la partita di Supercoppa e ieri che il Milan ti ha dato la partita, l'Inter non ha mai fatto bene. Mai ha dimostrato che la squadra più forte ti decide le situazioni. Io a -13 dal Napoli non sarei esaltato, un po' di vergogna l'avrei se fossi Inzaghi perché ho la squadra più forte e sono a -13 da una squadra che ha il sesto monte ingaggi ed è meno forte. Poi ognuno è fatto a modo proprio, ma deve farsi un esame di coscienza. Stai facendo un calcio che a me assolutamente non piace , a -13 a tre mesi dalla fine del campionato mi vergognerei", ha concluso Cassano.