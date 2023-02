Cassano: “Il Monza meritava ampiamente il pareggio contro il Milan”

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo la vittoria contro il Monza . Queste le sue dichiarazioni: "A me non è piaciuto il Milan. Mi è piaciuto molto l'approccio, lo spirito, la compattezza e l'essere squadra. In queste tre partite il Milan è tornato squadra. Noi abbiamo fatto tre anni di complimenti non per la compattezza, ma per il grande calcio che ha mostrato. Il Monza meritava ampiamente il pareggio. Ti sei rimesso bene in classifica, giusto, ma voglio che il Milan mi faccia tornare a vedere un calcio bellissimo, di grande qualità e idee. In queste partite che ha vinto ho visto pochissimo. Ovviamente in questa partita qua ho rivisto Theo che viaggiava a mille all'ora. Continuo a dire che sta facendo grande fatica Leao dopo il Mondiale, dopo Salerno è finito. Se vuoi dieci milioni devi fare la differenza contro il Milan. Il Milan non ha fatto bene in queste tre partite".

"Il Milan mi deve fare bene la partita, giocare di qualità e poi che vengano fuori quei calciatori che possano dare qualcosa in più. Se continua a giocare così continuerò a dire che non mi piacerà. Anche se andranno in Champions in questo modo, non dirò che mi sarà piaciuto il Milan. Sto rivedendo Theo. Messias sta facendo quello che può. Giroud fa fatica fisica. Io sto aspettando Leao. Dopo la Salernitana, io son due mesi che lo aspetto. Contratto, non contratto: dimostramelo. Andata contro il Tottenham non bene, adesso bisogna vedere al ritorno. Poi la realtà dei fatti è che devi fare ed in Europa è dura. Se mi dimostri ti do dieci. Haaland se gioca in Inghilterra o in Europa fa gol, è decisivo. Secondo me il Milan deve ricambiare assetto tattico. Solo con Zaccheroni ho visto la difesa a tre, ma a me non piace. Il Milan ha dato spettacolo giocando a quattro, anzi a due, uomo contro uomo. Poi faccio un calcio propositivo. Adesso hai acquisto fiducia, bene. Ma devi fare altro".