Cassano: “Milan, prendi Vlahovic”. Ma Adani ne suggerisce altri due

Antonio Cassano ha suggerito al Milan di prendere Dusan Vlahovic qualora lasciasse la Juventus. Ecco la risposta di Daniele Adani alla BoboTV

Alla 'BoboTV' si è parlato delle mosse di calciomercato del Milan per quest'estate. Antonio Cassano, ex attaccante rossonero dal gennaio 2011 al giugno 2012, ha detto la sua sul prossimo centravanti che dovrebbe acquistare il club di Via Aldo Rossi. Cassano ha suggerito a Paolo Maldini e Frederic Massara l'acquisto di Dusan Vlahovic, in enorme difficoltà alla Juventus.

Milan, l'endorsement di Cassano per Vlahovic — "Io se fossi il Milan andrei su Vlahovic .... Se arrivi in Champions devi fare un attaccante forte. Hai preso Ibra in un momento tragico ed è andata bene, Giroud nella carriera non ha mai superato i 15 gol .... Il Milan sta facendo un lavoro eccezionale e ha uno dei migliori portieri al mondo, a centrocampo è coperto, ha Leão che dovrebbe rimanere, se deve fare un acquisto solo deve mettere 50-60 milioni e prendere Vlahovic. Se Pioli arriva fra le prime 4 un sacrificio per lui lo devi fare ... E ripeto, vado su Vlahovic che avrà voglia di rilanciarsi e la Juventus dovrà fare una scelta: o fa partire Allegri o fa partire Vlahovic. De Ketelaere? Non lo so, ha qualità grandissime, ma ho paura che debba trovare un ambiente diverso".

Opinione differente per Vieri e Adani — Christian Vieri, invece, ha sottolineato come, a suo dire, il Milan dovrebbe andare su Duván Zapata dell'Atalanta. Nella discussione, soprattutto, si è inserito Daniele Adani. Che, rispetto ai suoi ex colleghi, ha avanzato altre due candidature per il reparto offensivo del Diavolo di Stefano Pioli. Con una partenza eccellente. "Il Milan ne deve fare due di attaccanti - ha chiosato, infatti, Adani -. C'è quello al posto di Ibra, poi un altro che faccia il titolare. Per me il Milan dovrebbe fare Marko Arnautovic e Álvaro Morata e lasciar partire Divock Origi". A chi daranno retta Maldini e Massara? Milan, il nuovo bomber lo sponsorizza RedBird >>>