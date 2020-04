Cassano: “Milan? Vi svelo le liti con Galliani. Maldini il più forte di tutti”

NEWS MILAN – Antonio Cassano, ex calciatore di Roma, Real Madrid, Milan e Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in collegamento con Sky Sport: “Sono stato uno dei più grandi talenti degli ultimi anni, ma ho buttato via il mio talento nel corso del tempo. Ho litigato con tutti quanti senza un perchè. Ho superato il limite diverse volte”.

Sull’esperienza al Real Madrid: “Al Real Madrid mi sono bruciato facendo delle sciocchezze incredibili. Ho buttato dalla finestra un’occasione clamorosa. Questo è il più grande rammarico. Ho fatto troppi disastri”.

Su Capello: “Capello ha fatto tanto per me. Quando è arrivato al Real Madrid ho fatto una grande preparazione, ho perso 16 kg e mi sono rimesso in forma. Dopo una partita in panchina mi sono infuriato e lui si è arrabbiato tanto perchè giustamente non ammetteva le mancanze di rispetto. Ha fatto tanto per me, io invece ho fatto poco per lui”

Sul suo futuro: “Il mio sogno è fare il direttore sportivo. La mia vita è il calcio e sogno di fare questo mestiere. Se lo farò la prima persona che chiamerò è Lele Adani. E’ il Messi di questo lavoro: conosce tutti i giocatori di tutti i campionati. Io posso solo ascoltarlo e imparare”.

Sul giocatore più forte che ha incontrato in carriera: “Il più forte che ho incontrato è Maldini. Era quasi impossibile saltarlo. E’ stato il più forte difensore che ho incontrato a livello mondiale. Aveva tutto”.

Sul Milan: "Ho sempre parlato bene della gente e di come mi sono trovato al Milan. L'esperienza dello scudetto è stata bellissima. In quel periodo ho avuto solo problemi con Galliani, ma solo nella mia testa, perchè volevo per forza il rinnovo di contratto. Poi ho sfruttato questi problemi con Galliani per andare all'Inter, visto l'interesse del club nerazzurro. Al Milan ho avuto un'esperienza clamorosa: se non avessi avuto problemi al cuore avremmo vinto anche il secondo scudetto. Ibrahimovic? Avevamo un rapporto speciale: impazziva a giocare con me. In allenamento dava sempre il 100%. Per me è il terzo centravanti più grande della storia dopo Ronaldo e Van Basten c'è lui".