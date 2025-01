Cassano: “Milan, se prendi Joao Felix, dove lo fai giocare? Il problema è questo”

Durante il consueto appuntamento con il programma Twitch ‘Viva El Futbol’, Antonio Cassano si è soffermato sul Milan , esprimendo il suo parere sull’ipotetico arrivo di Joao Felix in maglia rossonera. L’ex fantasista, noto per le sue opinioni dirette, ha analizzato la situazione del club milanese, soffermandosi sulle potenziali dinamiche tecniche e tattiche che l’attaccante portoghese potrebbe portare alla squadra di Conceicao. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sarebbe un colpo fantastico per la Serie A e per il Milan. Perché il Milan quei tipi di giocatori ne ha avuto tanti. Perché Joao Felix lo reputo un campione, un giocatore fantastico che a me fa impazzire. E lì ti farebbe ri-innamorare veramente, un'altra volta, del vecchio Milan. Sarei contento che arrivasse in Italia un giocatore del genere.