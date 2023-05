Cassano sicuro: “Ecco il mio pronostico per Milan-Inter”

Le parole di Antonio Cassano su Milan-Inter

Su Milan-Inter: "Penso che Inzaghi sarà orientato più su Dzeko che su Lukaku, più sul tenere il gioco, il possesso palla, per poi andare di là. C'è poco da pensare: penso e spero che l'Inter va in finale. Lo penso e lo spero, sono interista. L'Inter secondo me è più forte come squadra, ha più giocatori forti, ha più qualità, e in questo momento è molto più in forma".