Cassano: “Milan, Inter e Juventus sono le favorite per lo scudetto” | News

Intervenuto su Instagram, lanciando il suo nuovo format 'Habla Antonio', Antonio Cassano ha parlato delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "Io penso che la Juve, l'Inter e il Milan siano le favorite per lo scudetto. La lotta scudetto se la giocheranno queste tre, sono le squadre più forti. L'Inter perché si è rinforzata, la Juve altrettanto ed erano già le favorite per il campionato scorso e quest'anno sarà la stessa roba. Il Milan invece lo vedo più consapevole, meno forte sicuramente di Inter e Juventus però più consapevole. E' una squadra che sta dimostrando di poter stare al vertice anche quest'anno. Mi piace tanto e i pezzi che hanno messo dentro la squadra mi fa capire che può veramente lottare quest'anno per lo scudetto".