Cassano: “Milan, hai perso contro la decima in Premier”. Ma il Chelsea è 5°

Come di consueto, Antonio Cassano analizza le partite delle squadre italiane in campo europeo. L'ex attaccante del Milan , a proposito dei rossoneri, ha espresso il suo pensiero così attraverso un video pubblicato su Instagram : "Il Milan, pensavo ieri, è la squadra più forte in Italia. Va con una squadra che è decima in Inghilterra e viene travolta. A livello di qualità, intensità e velocità di pensiero e di palla ti danno una rumba. In Italia loro vincono a destra e a sinistra e fanno la differenza, poi vai in Europa e queste squadre qua ti travolgono. Ha preso una rumba clamorosa".

Si può essere più o meno d'accordo con l'opinione di Cassano, eccezion fatta per quanto riguarda la posizione in classifica in Premier League del Chelsea. I 'blues', infatti, non occupano la decima posizione, ma sono quinti così come è quinto in Serie A il Milan. Probabilmente la vera grande differenza tra le due squadre è stata dettata dal fatto che i rossoneri si siano presentati all'appuntamento non avendo a disposizione sei-sette calciatori che a ruota giocano titolari. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>