Cassano: “Sono al fianco di Mancini, certi giocatori sono vergognosi”

Le parole di Antonio Cassano sull'Italia

"In questo momento tutti noi dobbiamo accompagnare Mancini in questo momento di rinnovamento. Ci vuole pazienza se non hai la materia prima. Io vedendo la partita ieri ho pensato che è vergognoso che certi giocatori siano in Nazionale, ai miei tempi alcuni di loro non avrebbero neanche potuto cambiarsi nello spogliatoio. La partita comunque è stata a dir poco oscena. Su Retegui dico che abbiamo trovato chi fa gol, su tutto il resto bisogna lavorare. Se avesse avuto a disposizione la rosa della Francia lo avrei criticato di più, ma con quello che ha sicuramente sarò al fianco di Mancini fino alla fine. Anzi dico che non vorrei essere al suo posto. Se fossi nato nel calcio di oggi avrei giocato tutte le partite con una gamba sola e avrei segnato sempre". Boniface, non solo il Diavolo: anche due big italiane su di lui.