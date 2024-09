Ho disintegrato Allegri perché faceva schifo e continuo a pensarlo. Dopo sei gare devo dire la stessa cosa di Thiago: finora non ha fatto nulla. Nelle prime partite la Juve stava dietro la linea del pallone e partiva in contropiede. Ho detto che non sarebbe arrivata tra le prime quattro, ora è anche peggio. Thiago lo conosco e lo stimo, non è come Allegri che non è un allenatore. Oggi continuo a vedere la Juventus del passato che in campionato fa schifo. Ci sono tante situazioni che non mi convincono".

Cassano: "Fonseca perfetto, il Milan ha strameritato di vincere" — Su Milan-Inter: "Sono sincero, non credevo che il Milan potesse giocare con le due punte. Fonseca perfetto, il banco è saltato dopo il goal di Pulisic che è un giocatore vero. Il Milan ha strameritato di vincere con le idee del suo tecnico, ha asfaltato l'Inter. Adesso non si può parlare di crisi, ma se l'Inter non vince lo Scudetto o arriva a -1 dalla prima si potrà parlare di fallimento. In Italia è di gran lunga la squadra più forte".

"Dopo la gara di Manchester, difensiva e con qualche picco in contropiede, l'Inter è stata fatta passare per una delle pretendenti alla vittoria della Champions League e Inzaghi come uno dei migliori al mondo. Non ho capito dove venga questo status europeo dell'Inter. Il rischio, invece, è che in quattro anni di Inzaghi arrivi un solo Scudetto. Spero vinca e immagino ce la possa fare, ma se a maggio non ci riesce poi voglio sentirvi...".

