Cassano: “L’Inter deve giocare in 7 per far vincere il Milan”

Durante il consueto appuntamento alla BoboTv, su Twitch, Antonio Cassano ha parlato in vista del ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan: "L’Inter deve giocare in 7 per far vincere il Milan, devono essere della Primavera e i rossoneri rischiano di non farcela. Con o senza Leao sono troppo inferiori, si appoggiano ad un giocatore che non è Messi o Ronaldo e trascina gli altri. L’Inter deve fare una catastrofe e deve giocare in 7. Io penso che dopo ciò che è successo all’andata e i due gol di differenza è quasi impossibile".