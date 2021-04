Cassano: “Ilicic al Milan sarebbe pazzesco. Immaginatelo con…” | News

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, intervenuto come di consueto alla Bobo TV, ha parlato del possibile acquisto di Ilicic

Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, è intervenuto come di consueto alla Bobo TV. Cassano ha parlato di Josip Ilicic, che da un po' di settimane sarebbe finito nel mirino del club rossonero. Ecco cosa ha detto: "Ilicic al Milan sarebbe pazzesco, è un acquisto perfetto. Immaginatelo al posto di Saelemaekers, insieme a Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic. Il Milan poi ha bisogno di un altro in mezzo al campo al posto di Bennacer da affiancare a Kessie. E poi di un centrale forti, oltre a Tomori". Intanto il Milan pensa non solo a Ilicic, ma anche a Scamacca. Ecco come stanno le cose.