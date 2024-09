Antonio Cassano , ex calciatore del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Viva El Futbol', trasmissione in onda sulla piattaforma 'Twitch', soffermandosi in modo particolare sul paragone tra Rafael Leao e Charles De Ketelaere e attaccando Gerry Cardinale per il comportamento avuto con Paolo Maldini . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Cassano: "De Ketelaere 10 volte meglio di Leao. Cardinale padre padrone"

"Cardinale ha parlato tre minuti a Maldini e gli ha dato il benservito. Questi arrivano da in c**o alla luna, non sanno dove sono capitati e vogliono fare i padri padroni. Ma il calcio è un'altra roba. Non è l'America, dove il calcio è quasi zero. Lui è arrivato e ha dato il ben servito a Maldini perché ha preso De Ketelaere. Ha preso un campione, un campione. Vedrete che arriveranno dalla Spagna, dall'Inghilterra e dalla Germania e te lo chiederanno. Sono contento che all'Atalanta ha trovato un allenatore che lo fa rendere. In Italia gli incompetenti fanno passare come un fenomeno Leao e disintegrano De Ketelaere. L'altro giorno ha chiuso la partita dopo 30 minuti. È tornato fenomeno o fuoriclasse? No, è sempre stato quello che era. Uno sopravvalutato. De Ketelaere è 10 volte più forte. Solo che uno è un bravo ragazzo, l'altro canta, fa il modello, mette il capello al contrario, ogni tanto corre, esce dallo stadio e va in autostrada. E lo facciamo passare come un fenomeno".