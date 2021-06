Cassano: “Caso Donnarumma? Maldini, attributi grandi come mongolfiere”

Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha lodato il comportamento di Paolo Maldini nella vicenda del mancato rinnovo con il portiere

Antonio Cassano , ex attaccante del Milan , ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'Il Giornale' oggi in edicola. Parlando di Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, e di come ha gestito la vicenda sul mancato rinnovo del contratto con Gigio Donnarumma , Cassano ha dichiarato quanto segue.

"Ha dimostrato di avere attributi grandi come mongolfiere. Puoi perdere a zero Donnarumma ma hai dato un segnale al calcio italiano e a quelli che arriveranno nel Milan. Paolo è stato elegantissimo con Donnarumma e non so se altrove il ragazzo riceverà lo stesso trattamento che ha avuto a Milanello". Giroud chiama il Milan: le ultime news sulla trattativa >>>