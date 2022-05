Cassano: “Dopo Bologna non c’è stata più partita. Il campionato è finito”

Antonio Cassano ha parlato della lotta scudetto in Serie A tra Milan e Inter. Per l'ex calciatore lo scudetto, dopo la partita di Bologna, è un discorso chiuso

"Dopo Bologna avevo detto che il campionato era finito e che l’Inter aveva fatto harakiri. Da lì in poi, non c’è stata più partita. Il Milan poteva perdere qualche punto e invece è squadra: la fortuna aiuta chi se lo merita. Il Sassuolo sta facendo un po’ di partite alla carlona… Come fa a vincere? Non scherziamo".