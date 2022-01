Cassano: “Kessié farebbe la riserva soltanto nel Real Madrid”

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha detto: "Fossi nel Manchester City o nel PSG andrei a prendere Franck Kessié". Le sue parole

Antonio Cassano , ex calciatore anche del Milan per una stagione e mezza tra il gennaio 2011 ed il giugno 2012 , ha parlato, alla 'BoboTV' su 'Twitch', di Marcelo Brozović e Franck Kessié .

"Brozović è un giocatore fondamentale. Sapete cosa? Io, da giocatore, ti prendo per le orecchie. Senza Brozović l' Inter è una squadra, con Brozović è un'altra squadra. Sai cosa farei? Fossi nel Manchester City o nel PSG, andrei a prendere Kessié. L'unica che potrebbe fare la riserva è il Real Madrid con quei 3 centrocampisti ".

"Può giocare al City, al Manchester United con la gamba sinistra giocherebbe. Con 2/3 anni di contratto, costerebbe 60 milioni. Kessié è una situazione ancora più grave di Gianluigi Donnarumma per il Milan", ha concluso Cassano. Milan, via Pellegri: colpo da sogno in attacco? Le ultime news di mercato >>>