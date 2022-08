Cassano a ‘Bobo TV’: “De Ketelaere mi ricorda Redondo per eleganza”

Antonio Cassano, ex attaccante, nel corso della trasmissione 'Calcio con la F' in onda sulla 'Bobo TV' ha parlato di Charles De Ketelaere

Carmelo Barillà

Antonio Cassano, ex attaccante, nel corso della trasmissione 'Calcio con la F' in onda sulla 'Bobo TV' (insieme a Vieri, Ventola e Adani) ha parlato di Charles De Ketelaere. Prima dell'ex Bari e Roma, ad incensare il talento belga del Milan sono stati Ventola, ma soprattutto Adani, che ha speso parole al miele per CDK. "Fuoriclasse assoluto - ha detto l'ex difensore di Inter ed Empoli, tra le altre - . Può fare tutto: dal trequartista alla prima punta fino alla mezzala offensiva. Ha eleganza e intelligenza, oltre che una delizia di tecnica. Basta guardarlo per capire che è un trequartista d'eleganza ed i meccanismi del Milan sono perfetti per lui, perché può spaziare e cambiare la sua posizione".

Gli fa eco poco dopo Antonio Cassano, che azzarda un paragone per De Ketelaere: "Faccio una premessa, il ruolo è ovviamente diverso. De Ketelaere è un falso lento. Un po' come Pirlo, ha la velocità di pensiero. Vede le giocate in anticipo. Ora azzardo un paragone: sapete chi mi ricorda per eleganza e movenze?" "Redondo", lo anticipa Adani.

Cassano applaude e poi ribadisce: "Redondo, ma ripeto con ruolo diverso, ma per l'eleganza sembra lui. Anzi, sai che dico? Mi ricorda un altro centrocampista anche". "Guti", dice Adani (con Cassano che batte ancora le mani, ndr). E FantAntonio replica: "Stasera sei in formissima Lele", chiudendo il divertente siparietto.