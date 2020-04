Cassano: “Allegri miglior tecnico italiano. Ecco cosa faceva nel Milan”

NEWS MILAN – Antonio Cassano, ex calciatore del Diavolo per 18 mesi, ovvero dal gennaio 2011 al giugno 2012, è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola e ha spiegato chi è secondo lui il miglior tecnico italiano.

“Massimiliano Allegri, perché ama la tecnica. È l’unico che parla sempre di qualità. Anche lui ha un’idea offensiva del calcio – ha detto Cassano -. Nel Milan lasciava Thiago Silva e Alessandro Nesta a coprire con Mark van Bommel, poi avevamo due ali come terzini, Gianluca Zambrotta e Marek Jankulovski, e centrocampisti tecnici: Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, pure Massimo Ambrosini che si buttava sempre dentro”.

“In Italia danno del catenacciaro a uno che si difende nell’ultimo quarto d’ora, ma Allegri non lo è”, ha concluso Cassano. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI ZLATAN IBRAHIMOVIC SUL SUO FUTURO PROFESSIONALE >>>