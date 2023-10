Caso scommesse, Lotito: “Spero che la situazione non sia quella rappresentata”

Continuano le notizie sul caso scommesse che vede coinvolti, al momento, giocatori come Fagioli, Zaniolo e Tonali. Ne ha parlato anche Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha parlato al margine del congresso di "Medicina del calcio", organizzato dallo stesso club biancoceleste allo stadio Olimpico. Come riportato dall'ANSA, la posizione di Lotito è chiara: inutile fasciarsi la testa prima di rompersela. L'augurio del presidente della Lazio è che questa situazione non equivalga alla realtà. Lotito ha come riferimento le forze dell'ordine e la magistratura, non il privato (con chiaro riferimento a Corona). Lotito ha continuato: la sua speranza è che la situazione non sia così come è rappresentata. LEGGI ANCHE: Milan, non puoi rinunciare a Reijnders. Il centrocampista è un ‘pilastro’