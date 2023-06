Casini: “Scudetto del Napoli? Innalzerà il livello medio del torneo”

Le parole di Lorenzo Casini sullo Scudetto del Napoli

"Vuol dire moltissimo, soprattutto in termini di competitività e contendibilità del campionato. Aumentano l'attenzione mediatica e il tifo in tutta Italia. E questo porterà tutte le altre squadre a rafforzarsi, innalzando ancor di più il livello medio del torneo. È stata la squadra di Spalletti nel suo insieme a colpire tutti, per il modo di giocare, per lo spettacolo creato e per la coralità messa in campo in ogni partire. A partire dal capitano Di Lorenzo, un esempio di percorso formativo sportivo italiano".