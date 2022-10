Casini: “L’aggressione ad Assago ci lascia sgomenti. Vicino a Pablo Marì”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito agli avvenimenti di oggi pomeriggio al centro commerciale di Assago, dove un uomo ha accoltellato diverse persone. Tra queste c'era anche il difensore del Monza Pablo Marì, il quale fortunatamente non è in pericolo di vita. "La folle aggressione accaduta in un centro commerciale nei pressi di Milano ci lascia sgomenti, in attesa di notizie certe esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima e la massima vicinanza del mondo del calcio agli altri feriti, tra i quali un calciatore del Monza", ha detto Casini. Monza, Galliani su Pablo Marì: "Non è in pericolo di vita".