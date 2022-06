Carter: “Ho messo in contatto Maldini e Cardinale: vi spiego perché”

Maverick Carter, capo della SpringHill Company, ha spiegato il motivo per il quale avrebbe presentato Gerry Cardiale a Paolo Maldini

Secondo quanto riferisce il 'Financial Times', Maverick Carter , capo della SpringHill Company , avrebbe presentato Gerry Cardiale a Paolo Maldini . Il nuovo proprietario del Milan e il direttore dell'area tecnica sarebbero stati insieme, per circa quattro ore, il giorno prima del signing.

E' stata un'occasione per presentare il nuovo progetto a Paolo Maldini, il quale ha, e continuerà ad avere, un ruolo centrale. "L'ho messo in contatto con Paolo perché sapevo quanto sarebbe stata importante e preziosa questa collaborazione", queste le dichiarazioni rilasciate da Carter al quotidiano britannico. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato