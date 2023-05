Carragher: “Manchester City grande favorito contro l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Jamie Carragher ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter e della possibilità, per i Citizens, di fare il famoso Treble: "Se faranno il Treble? Io credo di sì. Sono i grandi favoriti contro l'Inter e contro il Manchester United. Con Guardiola gli standard si sono alzati tantissimo, con un allenatore diverso non avrebbero raggiunto queste vette".

Infine, l'ex difensore del Liverpool ha concluso: "Per me lui fa la differenza più grande. Gli altri club avranno la minima convinzione di poter sfidare il Manchester City? Al momento sono su un livello completamente diverso", ha concluso l'ex calciatore del Liverpool".