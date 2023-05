Carnevali: “Scamacca può essere un’occasione per un club italiano”

Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo , era presente all'evento 'Inside The Sports 2023' e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Gianluca Scamacca , attaccante accostato anche al Milan . Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'TMW'.

Le parole di Giovanni Carnevali su Gianluca Scamacca

"Più che per lui penso che possa essere un'occasione per una società italiana. Perché andrebbe a prendere un giocatore giovane magari a condizioni vantaggiose, vedi per esempio l'affare Lukaku in prestito".