Carnevali: “Se fossi Scamacca rimarrei in Premier League”

Intervistato dai microfoni della Rai, l'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali , ha parlato di uno dei protagonisti di questa sessione di mercato. Secondo il dirigente neroverde, infatti, Gianluca Scamacca dovrebbe rimanere in Premier League , campionato in cui potrebbe imporsi al massimo livello. Ecco le parole di Carnevali .

"Fossi in lui rimarrei in Premier League e non tornerei in Italia. Gianluca ha avuto un infortunio che l'ha condizionato, inoltre non conosceva il campionato e la lingua. Se resta al West Ham, può sfondare e imporsi al top lì".