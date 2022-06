Carnevali: “Scamacca? Contatti con altri club, ma nulla di concreto”

"Penso che sarà un calciomercato interessante, per quanto ci riguarda si sta muovendo qualcosa ma vogliamo mantenere la rosa. Non c'è nulla di concreto a oggi, per Scamacca e gli altri ci sono stati contatti con altri club ma è ancora presto. La vetrina della Nazionale farà crescere l'interesse. Gnonto? Questi ragazzi vanno aspettati e gli deve essere data la possibilità di giocare. Fa parte della nostra filosofia, avevamo avuto contatti per lui ma ora le cose sono cambiate dopo la gara con l'Italia". Esterno offensivo, Chelsea in soccorso del Milan? Le ultime news di mercato >>>