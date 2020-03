Carnevali: “Non ci sono le condizioni per giocare? Si fermino i campionati”

NEWS SERIE A – Intervistato dai colleghi di Radio Rai, Giovanni Carnevali – amministratore delegato del Sassuolo Calcio – ha parlato della possibile sospensione del campionato di Serie A, vista l’emergenza che riguarda il Coronavirus.

Le parole di Carnevali: “L’importante è sapere subito cosa faremo la prossima settimana, senza ritrovarsi come in questi giorni. Era già stata presa la decisione di giocare a porte chiuse, erano tutti d’accordo, e poi invece ieri si è deciso di rinviare ancora. Noi contro l’Inter vogliamo giocare, sia che ci sia il pubblico sia che non ci sia, ma ciò che conta è dare continuità. Altrimenti, se non ci sono le condizioni, sospendiamo il campionato visto che non ci saranno neanche più le date per recuperare le partite”.

Al riguardo, ha detto la sua anche l’allenatore del Lecce Fabio Liverani. Per sapere cosa ha dichiarato continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android