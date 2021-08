Carnevali: “Berardi ha chiesto la cessione, ma non sono arrivate offerte”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi: l'attaccante è stato accostato al Milan

Intervenuto ai microfoni della 'Gazzetta di Modena', Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi. Queste le sue parole sull'attaccante campione d'Europa. "Ha manifestato la volontà di provare altre esperienze, è vero, ma a suo tempo noi avevamo già parlato con i suoi agenti dando loro una scadenza, il 12 agosto. Le offerte non sono arrivate, siamo agli sgoccioli del mercato e dobbiamo programmare. Siamo sempre pronti a metterci a sedere per accontentare i desideri di un giocatore, è necessario però che arrivino offerte congrue. Sono tranquillo, non nasceranno tensioni, non abbiamo neanche fatto un prezzo preciso. Domenico è molto importante per noi".