Carnevale su Milan-Napoli: “Con Osimhen in campo gli azzurri favoriti”

Carnevale, infatti, reputa il Napoli ancora favorito nonostante la sonora sconfitta che il Milan gli ha impartito in campionato. Sulla presenza di Osimhen, invece, l'ex giocatore dell'Udinese non ha dubbi: "Una sconfitta come lo 0-4 del Maradona può rivelarsi salutare per certi aspetti, anche perché il Napoli ha mostrato subito solidità mentale per riprendere la marcia. Un’opportunità così capita una volta su mille. Se Spalletti avrà a disposizione la formazione tipo con Osimhen dall’inizio parte leggermente favorito". Milan, occhi su un titolare del Real Madrid >>>