Carnesecchi: “Gattuso è molto attento. Donnarumma? Incredibile, ne ha passate tante”

Il portiere azzurro Marco Carnesecchi, intervenuto ai microfoni di 'Vivo Azzurro', ha rilasciato un'intervista legata alla Nazionale
Il portiere azzurro Marco Carnesecchi, intervenuto ai microfoni di 'Vivo Azzurro', ha rilasciato un'intervista legata alla Nazionale dove ha raccontato com'è il Gattuso CT rispetto al giocatore. Tra le sue dichiarazioni c'è stato spazio anche per Gigi Donnarumma, portiere della Nazionale ed ex Milan ora al Manchester City. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nazionale, le parole di Carnesecchi

Sul primo ricordo legato alla Nazionale: "La prima volta che sono stato qui a Coverciano, ci sono tanti poster con personaggi che hanno scritto la storia dell'Italia. Il mio ricordo principale è legato all'aver superato la porta di Coverciano.In quel periodo ero a Cremona, era uno scoprire una cosa nuova".

Su Gattuso CT: "Lui è molto attento, sempre in contatto col preparatore dei portieri. Ci chiede di muoverci tanto, di essere sempre di supporto per i compagni. Ha una concezione dei portieri molto moderna, dobbiamo seguire e indirizzare la difesa. Cerca di farci sentire al centro del gioco, è un qualcosa che lui richiede e credo ci dia una grossa mano".

Su Donnarumma: "E' incredibile. Ogni volta che torno in Nazionale lo vedo sempre diverso, vivendolo giorno per giorno si capisce il ragazzo che è e quanto ci tiene a questa Nazionale. E' un ragazzo con le spalle laghe, ne ha passate tante e ora ha una grande personalità".

