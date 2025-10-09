Pianeta Milan
INTERVISTE

Maifredi: “Leao? Il centravanti non è il suo vero ruolo. Ecco cos’ha sbagliato Allegri”

Basta giudicare Rafa Leao! Troppe critiche all'indirizzo del portoghese
L'ex allenatore della Juventus, Luigi Maifredi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato delle dichiarazioni su Leao del Milan
Alessia Scataglini
L'ex allenatore della Juventus, Luigi 'Gigi' Maifredi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha rilasciato delle dichiarazioni su Rafael Leao del Milan, finito al centro delle polemiche dopo la prestazione fornita contro la Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Maifredi su Leao

—  

Cosa direbbe a Leao:

"E' una cosa delicata, allegri ha sbagliato a dirgli certe cose. Non li porti a dare il megli osgridandolil. ogni giocatore ha una chiave d'entrata. Se riesci a trovarla, gli fai capire che hai il suo stesso linguaggio, lo fai rendere al meglio. A me capitò con Vieri a Venezia, lo vidi incupito, parlando col mio secondo dissi che per me e non sapeva giocare a calcio. Invece poi ci parlai e gli dissi che avevo grande stima del padre, e trovai così la chiave di volta per convincerlo di più".

Se per Leao è difficile migliorare ancora:

"Centravanti può fare qualcosa in base alle sue caratteristiche, ma non è il suo vero ruolo. Esterno è un ruolo limitato. Se lui si inventasse dietro la prima punta sarebbe eccezionale. Può dialogare con un compagno e svariare. Ma serve anche la volontà del giocatore".

 

