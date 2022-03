Carmignani come Capello: “Tonali poteva giocare nel grande Milan”

Pietro Carmignani, storico collaboratore di Arrigo Sacchi, la pensa come Fabio Capello: Sandro Tonali poteva giocare nel grande Milan del passato

Pietro Carmignani , storico collaboratore di Arrigo Sacchi, la pensa come Fabio Capello: Sandro Tonali poteva giocare nel grande Milan del passato. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Sì, sono d'accordo, quello di quest'anno sì. La stagione scorsa è stata di transizione, cambiando società, città, metodo di lavoro, è difficile per tutti e si è dovuto adattare".

E' ora uno dei leader del Milan? "Il Milan se lo sono presi in mano in tanti e lo ha fatto anche lui: ognuno svolge il suo lavoro, non c'è un leader indiscusso, lo è Ibra quando gioca".

Tonali sarà sempre più importante anche per la Nazionale? "Per quel che ho visto nella gara con la Turchia Cristante e Tonali mi sono piaciuti molto. Poi è chiaro che c'è Barella, c'è Verratti. Però lui può far parte degli azzurri in modo sistematico". Le Top News di oggi sul Milan: Gareth Bale torna di moda, piccola beffa per Stefano Pioli