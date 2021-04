Caressa: ‘Situazione Milan non drammatica, la Juventus rischia’ | News

Fabio Caressa ha espresso il suo pensiero riguardo la lotta Champions che vede coinvolte Milan, Atalanta, Juventus e Napoli

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista sportivo, ha parlato della lotta Champions League ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. "La situazione del Milan è preoccupante ma non drammatica. Mancherà ancora Ibrahimovic, ma sono sicuro che domani i rossoneri giocheranno fino alla morte pur di ottenere una vittoria dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Secondo me con la gara di questa sera dell'Atalanta e quelle di domani, avremo un po' le idee più chiare su chi possa andare in Champions e chi no. Certo è che la Juventus rischia, perché dietro vanno". Arriva un'offerta monstre della Juventus per Donnarumma: le cifre nella nostra esclusiva