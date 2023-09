Caressa: “Col Verona Leao sorride mentre calcia. Bisogna tenerlo così”

Fabio Caressa, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Rafael Leao in Milan-Verona

Fabio Caressa, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport 24' e, tra le tematiche affrontate, ha parlato anche della prestazione di Rafael Leao in Milan-Verona. Il telecronista fa notare come 'Rafa' sorrida già mentre calcio in occasione del gol e ricorda come questo sia un aspetto della sua personalità. Ecco, quindi, le sue parole.